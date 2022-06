Amstelveen gaat tribunes onderzoeken na ongeluk met zes gewonden

"Amstelveen is groter dan dit sportveld", zei wethouder Herbert Raat vanmiddag op de plek van de ingestorte tribune. Gisterochtend raakten zes brugklassers van het Keizer Karel College gewond door het instorten van een tribune op de honk- en softbalvereniging DVH. De gemeente Amstelveen gaat onderzoeken of er binnen de gemeentegrenzen soortgelijke tribunes staan en wat de staat daarvan is.

Afgesloten tribune op terrein DVH, waar andere tribune instortte - AAN!/Anthony van Sligtenhorst

Raat heeft AmstelveenSport gevraagd te inventariseren waar in de gemeente soortgelijke tribunes staan. "We willen weten of er in Amstelveen soortgelijke tribunes staan, en zoja, wat de staat is." De tribune die gisteren iets voor negen uur met tientallen brugklassers erop instortte, is een constructie van houten planken die bij elkaar worden gehouden door stalen staanders. Het gevaarte is enkele meters breed en enkele lagen hoog.

Op het terrein van DVH staat in ieder geval één soortgelijke tribune, al lijkt die op het oog steviger dan de tribune die gisteren instortte. Gisteren besloot de gemeente dat andere tribunes op het terrein, waaronder het exemplaar hieronder, niet mogen worden gebruikt.

Quote "Als een kind bekneld was geraakt, hadden we een heel andere situatie gehad" wethouder herbert raat

Clubs zijn zelf verantwoordelijk voor de tribunes en het onderhoud ervan, benadrukt Raat. Hij vindt dat de tribunes 'veel kritischer' geïnspecteerd moeten worden. "Want het gaat natuurlijk altijd goed, tot het een keer niet goed gaat. Deze [tribune, red] was gelukkig niet al te hoog, maar je ziet wat er van over is: helemaal niks. Als een kind bekneld was geraakt, hadden we een heel andere situatie gehad." AmstelveenSport zal verenigingen namens de gemeente vragen hun eigen materiaal te inspecteren en indien nodig aan de bel te trekken. Ook oppert hij het idee om als gemeente eens in de paar jaar bij verenigingen langs te gaan voor een veiligheidsinspectie. "Om te kijken of alle zaken nog op orde zijn." Laatste onderhoud drie jaar geleden Voorzitter Bruce Verweij van De Vliegende Hollander zei gisteren tegen NH Nieuws dat de tribunes jaarlijks gecontroleerd worden en dat er indien nodig onderhoud wordt gepleegd. Het laatste onderhoud dateert van drie jaar geleden, zo hoorde een AAN!-verslaggever vanmiddag op het terrein van DVH. Twee van de zes slachtoffers moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. De anderen liepen vooral schaafwonden op. Omdat er op het moment van instorten tientallen kinderen op de tribune zaten, concludeerde een gymdocent gisteren al dat het 'veel erger had kunnen aflopen'. In een persbericht laat Raat weten dat 'de schrik er bij de kinderen, de ouders en docenten goed inzit'. Inmiddels is het terrein van DVH veilig bevonden, wat de directie van het Keizer Karel College heeft doen besluiten de gymlessen op het terrein voort te zetten.