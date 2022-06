Blaricumse stamkroeg brengt laatste groet aan 'hun' Willibrord: "Zijn tafel blijft voor altijd staan"

Jarenlang kwam hij er zeker twee tot drie keer per week: het Blaricumse eetcafé Moeke Spijkstra was hét stamcafé van televisiepresentator Willibrord Frequin. Sterker nog: Willibrord had er een vaste tafel, met naambordje en al. En dat op een wel heel aparte plek in het café. Afgelopen week overleed Willibrord, het Blaricumse café brengt hem morgen een laatste groet. "We gaan hem onwijs missen", vertelt kroegbaas Timm Verkerk op NH Radio.

Het personeel van het eetcafé zal ongetwijfeld even hebben moeten wennen aan hun stamgast. Een bezoekje van Willibrord aan 'zijn' Moeke ging nooit ongemerkt voorbij. "Dat ging altijd volgens een vast protocol", lacht kroegbaas Timm.

"Als hij binnenkwam, moesten we hem allemaal gedag zeggen. We begeleidden hem daarna meteen naar zijn tafel, waar al een kleintje bier klaar stond. Zo'n biertje met heel veel schuim, dat als het van de bar naar de tafel wordt verplaatst, de vloer nat klettert. Zo had hij het graag. En we moesten altijd 'je' tegen hem zeggen en geen 'u'. Als je dat wel deed kreeg je een tik op de vingers."

Elke keer hetzelfde

Een bezoekje van Willibrord was ook nagenoeg elke keer hetzelfde. "Eerst het biertje, dan een paar jenevertjes. En aan tafel at hij altijd zeetong. Zonder groente, maar met een citroentje. En apart geserveerd drie bakjes met fijne peper, zout en sambal. Zo had hij het graag. Willibrord was best een man met een gebruiksaanwijzing, maar als je die eenmaal wist was het heel makkelijk. En leuk."

Als kroegbaas moest Timm ook wennen aan Willibrord als zijn stamgast. "Het was eerst wel een beetje een rare man, maar als je hem beter leert kennen, gaat er een wereld open. Het was een onwijs lieve man. Een man die altijd meedacht of hielp, altijd attent."