Straks live: provinciegenoten klaar voor beklimming Alpe d'Huez

Een partner, zoon of kennis. Jaarlijks verliezen duizenden mensen een geliefde aan kanker. Om geld in te zamelen voor onderzoek tegen de ziekte wordt vandaag door duizenden nabestaanden de Alpe d'Huez beklomming. Deelnemers gaan de Franse berg maximaal zes keer fietsend, hardlopend of wandelend op en NH Nieuws volgt de Noord-Hollandse deelnemers op de voet. Samen met andere regionale omroepen doen we de hele dag live verslag van de klim.

Jannie Liebe uit Hippolytushoef trotseert vandaag eveneens de berg. Kanker loopt als een rode draad door haar leven: "Ik ben erin opgegroeid vanaf mijn 10e, zeg ik altijd. Mijn ouders waren 37 toen zij voor het eerst kanker kregen. Maar ook andere familieleden, kinderen uit de buurt hebben kanker, zijn overleden of genezen. Toen mijn schoonzoon ziek werd, ja hij is mijn inspirator geweest om dit te doen. En mijn man heeft het nu ook, maar ik weet zeker dat het ook bij hem overgaat", aldus Jannie.

Team Bikkel

Theo (70) en Margreet (53) uit staan ook te popelen de berg vandaag te beklimmen. Het Alkmaarse stel noemt zichzelf 'Team Bikkel' en beiden dragen een lila shirt. Het was de lievelingskleur van hun overleden schoonzus Ellen.

"Zij is in 1997 aan kanker overleden en ze was een bikkel", vertelde Theo eerder aan NH Nieuws. "Het staat zelfs op haar grafsteen." Zijn vrouw Margreet: "Ellen had zo'n groot hart. Ze werkte in een verzorgingshuis in Alkmaar en stond altijd voor iedereen klaar. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor haar collega's en haar familie. Daarom wisten we in 2019 toen we uit naam van een overleden vriendin voor het eerst meededen aan Alpe d'HuZes, meteen dat we het nog een keer zouden doen en dan in naam van Ellen."

