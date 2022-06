Inloophuis mensen met eetstoornissen Park Vogelenzang dinsdag weer open: "Echt geweldig"

Het inloophuis voor mensen met een eetstoornis, Praktijkhuis Inspiration op Park Vogelenzang, heeft vandaag haar spullen verhuisd naar een ander deel van het pand. Joke de Wit, coördinator van het inloophuis, is enorm opgelucht dat ze kunnen blijven. "We gaan dit weekend schoonmaken en alles op z'n plek zetten. Hopelijk kunnen we dinsdag weer open, echt geweldig!"

Het inloophuis dreigde vorige week zonder locatie te komen te zitten, omdat de gemeente Bloemendaal het pand had aangewezen om vluchtelingen in op te vangen. Voor het inloophuis was geen plek meer. Toch stak de raad er op het laatste moment een stokje voor en mag het inloophuis blijven op Park Vogelenzang, samen met de vluchtelingen. Maar ze moeten wel intern verhuizen naar een ander deel van het pand.

Kleiner

"We hadden een vleugel voor ogen en daar hebben we de helft van gekregen. Ook is de totale ruimte die we nu hebben vele malen kleiner dan eerst, maar we zijn blij dat de burgemeester ons toch meer ruimte heeft toegezegd dan in eerste instantie het plan was", zo vertelt De Wit. Het inloophuis kreeg twee kleine ruimtes tot haar beschikking, die eigenlijk te klein waren om cliënten te kunnen ontvangen.

Een bezoek van burgemeester Roest en wethouder De Roy Van Zuidewijn gistermiddag bracht daar verandering in. Uiteindelijk hebben ze een grotere ruimte met keuken en eigen toilet erbij gekregen. "We kunnen tot 1 januari blijven en in de tussentijd gaan we hard op zoek naar een nieuwe vaste locatie", aldus De Wit.