Vrouw (20) ligt doorweekt en gewond op straat midden in woonwijk Middenbeemster

Een 20-jarige vrouw is vanmorgen doorweekt en gewond op straat gevonden midden in een woonwijk in Middenbeemster. De vrouw lag in de buurt van zorgcomplex Odion aan de Vlijthoeve op straat, had een wond aan haar hoofd en was slecht aanspreekbaar.

Een medewerker van het zorgcomplex zag de vrouw vroeg in de ochtend liggen en waarschuwde de politie. "Dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Het is normaal heel rustig hier", vertelt een andere medewerker van de instelling waar mensen met een verstandelijke of communicatieve beperking wonen.

Het gaat volgens de politie om een vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats en dus niet een bewoner van het complex. Hoe ze daar terecht is gekomen en hoe ze gewond is geraakt, is onduidelijk.

De politie zoekt mensen die meer informatie hebben over de vrouw en roept getuigen op zich te melden. De vrouw is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend.