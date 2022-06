Rondhangende bezorgers en verkeersonveilig: klachten over Bussumse darkstore

De zogeheten darkstores zorgen op veel meer plaatsen voor overlast en klachten. Darkstores zijn winkelpanden die worden gebruikt als magazijn voor de steeds verder oprukkende flitsbezorgdiensten als Flink, Gorillas en Getir. Deze diensten beloven binnen tien minuten of een kwartier boodschappen thuis te bezorgen.

Een flitsbezorger biedt al een paar maanden haar diensten aan in Bussum. Bussum heeft daarmee ook een darkstore gekregen. Net als op veel andere plekken ervaren buurtbewoners er overlast van. Een van de grootste zorgen is de verkeersveiligheid: buurtbewoners spreken van 'gevaarlijk verkeersgedrag' van de bezorgers op hun snelle elektrische fietsen.

Ook ervaren ze overlast van de bevoorrading van het magazijn, dat tussen een paar huizen ligt en hebben de last van de bezorgers die voor het pand rondhangen wachtend op een bestelling.

Maatregelen

De klachten hebben ook de lokale politiek bereikt. D66 - de op een na grootste partij van de gemeenteraad van Gooise Meren - wil van burgemeester en wethouders weten of de klachten bekend zijn en vooral wat er mee gedaan gaat worden. De partij wijst erop dat de overlast op veel andere plekken ook speelt en dat daar strenge maatregelen genomen worden voor niet alleen de overlast, maar ook om de ongeregelde vestiging van darkstores tegen te gaan.

Ook over de vestiging van de Bussumse darkstore zijn namelijk twijfels of die wel passend is op de huidige plek en of de vestiging van zulke als winkels vermomde magazijnen wel wenselijk is. De democraten willen daarom ook weten of er al bekend is of er meer flitsbezorgers zich in de gemeente Gooise Meren willen vestigen en hoe de gemeente wil gaan toetsen of de nieuwe darkstores wel passen op de plekken waar ze moeten komen.