Geen Michelin-ster, maar jaar op jaar de Bib Gourmand voor 'prijsvechter' Kronenburg

Waar de meeste aandacht deze week uitgaat naar restaurants die van Michelin-sterren krijgen, is er nog een categorie: de Bib Gourmand. Die onderscheiding is voor de beste 'prijsvechters' onder de culinaire restaurants. Het Amstelveense restaurant Kronenburg kreeg de Bib Gourmand deze week voor het vierde jaar op rij. "De kroon op ons werk."

Voor vierde jaar op rij Bib Gourmand voor restaurant Kronenburg - AAN!/NHNieuws

Chefkok Tom Sinselmeijer en zijn team zijn berentrots dat de erkenning van het grote Michelin voor de vierde keer op rij is binnengehaald. "Voor ons is dat een bekroning op ons werk. Voor mij persoonlijk maar ook voor het hele team." Artikel gaat door onder de video

Nee, de Bib Gourmand is geen halve ster of aanmoedigingsprijs van de Franse culinaire gids. Simpel uitgelegd houdt de onderscheiding in dat je er voor minder dan veertig euro per persoon een bovengemiddeld goed driegangenmenu moet kunnen verorberen. Voor restaurants die de Bib Gourmand willen hebben, is dat een flinke uitdaging. Zeker in een tijd waarin de prijzen van de ingrediënten de pan uitrijzen.

Het bekende Amstelveense restaurant Aan de Poel kreeg deze week voor het tiende jaar op rij twee sterren van Michelin. In totaal telt Nederland dit jaar 21 tweesterrenrestaurants. Verder zijn er 94 restaurants met één ster, en 2 restaurants met drie sterren.

Kronenburg zegt gerechten met herkenbare producten te serveren die op een eerlijke en duidelijke manier zijn gekookt. Sinselmeijer: "Zonder al te veel gekke dingen erop." Ook de prijs is belangrijk, vertelt hij, zeker om de Bib Gourmand jaar op jaar in de wacht te slepen. "De prijs moet vriendelijk blijven." Eigen stijl Sinselmeijer benadrukt dat het binnen de deuren houden van de Bib Gourmand teamwork is. "Ik denk dat wij de afgelopen tijd gewoon heel constant en bij onszelf zijn gebleven. Ook na de coronatijd hebben we alles weer opgepakt bij waar we zijn gebleven. In onze eigen stijl."

Quote "Dit niveau is voor ons perfect: niet hoger, niet lager, dit is wat we willen doen" chef-kok sinselmeijer van Kronenburg