Planten in ruil voor tuintegels: "Enorm belangrijk voor de biodiversiteit"

Onder het motto 'stenen eruit, groen erin' kunnen inwoners van Alkmaar hun tuintegels inruilen voor plantjes. De tuintjes in de kaasstad mogen volgens de stichting NME (Natuur- en Milieu Educatie Centrum) wel wat groener. "Ze zijn tegenwoordig allemaal dichtgegooid met steen", aldus vrijwilliger Bert Jansen. "Het is misschien makkelijk, maar op deze manier komen we niet verder."

Want al dat steen zorgt ervoor dat water tijdens flinke hoosbuien niet meer weg kan stromen. Ook maakt de betegeling van tuinen dat het in steden nóg warmer wordt. "En dan hebben we het nog niet eens over de biodiversiteit. Als er meer groen is, krijg je meer insecten en daardoor ook meer vogels. Het is enorm belangrijk voor de biodiversiteit", stelt Jansen.

Zandlopertjes

De plantjes worden uitgedeeld bij de Doe Duurzaam Bus die elke woensdag en zaterdag in de gemeente Alkmaar te vinden is. Naast het ruilen van stenen voor plantjes worden er ook tips gegeven hoe je simpel energie kunt besparen. "Zo delen we ook kleine zandlopertjes uit zodat je precies weet wanneer je lang genoeg onder de douche hebt gestaan."

Echt druk is het niet tijdens de inruilactie maar Anneke Tanja uit Alkmaar heeft in ieder geval een hele stapel stenen meegenomen. Ze woont in een appartementencomplex aan de Hooftstraat waar maar weinig groen te vinden is. Samen met andere buurtbewoners probeert ze daar iets aan te doen.

NH Nieuws sprak met haar over de inruilactie in onderstaande video