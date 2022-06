Einde outdoorseizoen voor Samuel Chapple; atleet succesvol geopereerd aan enkel

Samuel Chapple is succesvol geopereerd aan zijn gebroken enkel. De atleet uit Castricum liep de fractuur vorige week op tijdens een 800 meter in het Belgische Lokeren.

Chapple was het outdoorseizoen sterk begonnen met een nieuw clubrecord voor Team Distance Runners op de Engelse mijl. Een week later sloeg het noodlot toe in België. Tijdens de 800 meter brak de 23-jarige atleet zijn enkel en scheurde hij zijn enkelbanden. Via zijn Instagram-pagina laat Chapple inmiddels weten dat de operatie goed is verlopen.