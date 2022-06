'Hèt Café' terug in Wervershover handen: "Het voelt als een nieuw begin"

Al 6,5 jaar bestieren Joost Buis, Antoinet Zwan en Paulien van der Velde-Zwan Hèt Café van Wervershoof en toch voelt vandaag als een nieuw begin. Het trio is sinds enkele uren namelijk eigenaar van het etablissement aan de Dorpsstraat in Wervershoof. "Het café is echt van het dorp."

Gemakkelijk was het niet altijd, de laatste jaren. Zo kregen ze vorig jaar te maken met bedreigingen . Antoinet: "In totaal zijn we tijdens corona een jaar dicht geweest. Een jaar! En onze zwager Pé overleed vorig jaar. Dat gemis is nog steeds enorm. Maar toch zijn we er door onze klanten doorheen gesleurd. Door kaartjes, berichten en omdat ze naar Het Café bleven komen. Die betrokkenheid steunt ons enorm. Het café is nu ook echt van ons, maar dat ons is veel meer dan ons drieën. Dat ons is misschien wel 500 man."

Zonder verleden, geen toekomst. Dat geldt zeker voor Joost. Hij kwam als jonge jongen al in het café. "De schoonouders van mijn zus zaten er toen in, Jan en Gré Jonker. Ik draaide er iedere vrijdag plaatjes, drie jaar lang. Het heette toen The Pub, daar hebben wij de naam ook van."

En nu volgde dus de koop van het gebouw. En dat in een tijd waarin veel horeca-ondernemers het moeilijk hebben. "Sommige café's verdwijnen, anderen worden overgenomen door liefhebbers die de krachten bundelen. Dat is heel goed en gelukkig hebben wij nu iets positiefs te melden. We hebben zin in de toekomst."

Vier personen die geen spoortje twijfel kenden, ondanks een gebrek aan ervaring als kroegbaas. "Je kunt er heel veel over praten, je moet het gewoon doen", aldus Joost. "En dat hebben we gedaan." Ze volgden Jaap op, de broer van Joost en huurden het pand van de familie Westerbos uit Heiloo.

Er hangen twee vlaggen aan de gevel en de taart is al op. "Met Koningsdag hangt de vlag ook altijd uit, maar dit vinden we nóg specialer", jubelt Joost Buis. Op de dag af 6,5 jaar geleden startte hij zijn loopbaan in de horeca, samen met zijn partner Antoinet, haar zus Paulien en zwager Peter.

Een dorpskroeg, noemt Buis 'Hèt Café'. "Het moet als thuiskomen voelen. Bij ons is er geen drempel. Wij zijn er altijd, dat willen de mensen ook. Ze komen voor een praatje, een drankje of een bord eten. En als dat bord leeg is, brengen sommige klanten het zelf naar de keuken, om daar nog even te kletsen met degene die daar aan het werk is. Dat is de sfeer."

In die gemoedelijke atmosfeer gedijt de gemiddelde Wervershover prima. Joost: "We zijn een kroeg begonnen omdat het ons leuk leek. Dan wil je er ook iets speciaals mee doen. We hebben vaak live muziek, 40 speciaalbieren en andere leuke evenementjes. Je kunt wel alleen maar achter de bar gaan staan en afwachten, maar dan gebeurt er niks."

Antoinet denkt nog eens terug aan augustus 2015. Toen ze aan de vooravond van hun eerste kermis met bonkend hart in bed lag. Hopend dat alles goed zou gaan. "De volgende avond stond het helemaal vol en keek ik rond. Ik kende gewoon iedereen! Dat voelde zo vertrouwd. Natuurlijk is het hard werken, maar ik kan wel zeggen dat we er de afgelopen jaren een dubbele familie voor terug hebben gekregen. Het saamhorigheidsgevoel is groot."