Kringloopwinkel Boelhuys heropent: "We moeten weer leren naar elkaar om te kijken"

Morgen opent Kringloopwinkel Boelhuys in Den Helder de deuren van het nieuwe onderkomen. Binnen hetzelfde bedrijfspand aan de Drs. F. Bijlweg heeft de winkel een nieuwe, grotere ruimte gekregen. Met het geld dat daar verdiend wordt, kunnen mensen in de stad die het moeilijk hebben op allerlei manieren geholpen worden.

Dubbeldam runt ook de Kringloopwinkel die, naast andere inkomsten, de financiële motor is van alle projecten die Stichting Present in Den Helder kan doen. "Wij hebben een harde kern van 25 tot 30 vrijwilligers die eropuit gaan om woningen schoon te maken, te helpen met verhuizen, tuintjes op te knappen. We zien veel armoede in de stad en mensen met psychische problemen. Daarmee scoren we in Den Helder relatief hoog in vergelijking met de rest van de provincie."

"We hebben op dit moment nog acht of negen zwaar verwaarloosde huizen op de lijst staan waarmee we aan de slag moeten. Als ik alle aanvragen optel, dan kom ik zelfs op 35 projecten", vertelt algemeen coördinator Herman Dubbeldam van Stichting Present. "We helpen de mensen en draaien met onze vrijwilligers zo maar 6.000 manuren weg voor Den Helder."

De stichting werkt bij projecten samen met andere organisaties zoals de GGZ of ouderenzorg. "Je merkt dat er soms geen geld is om zaken aan te pakken in of om huis. Dat zorgt soms voor schaamte en dat zorgt weer voor isolement. Als voorbeeld: kinderkamers kunnen bijvoorbeeld niet worden aangepast als de kinderen ouder worden. Die durven dan geen vriendjes uit te nodigen. Laatst hebben we het kamertje van een meisje opgeknapt. Zij schreeuwde van blijdschap toen het af was", vertelt Dubbeldam.

Maar het gaat niet altijd alleen maar om geldproblemen. "We doen ook andere, sociale projecten. Met jongeren hebben we een keer, samen met hun ouders, een wandeling gemaakt met ouderen uit het verzorgingshuis. Een meneer zat toen te huilen en vertelde dat hij, een oude bollenboer, in september in het huis terecht was gekomen en zeven maanden niet meer buiten was geweest."