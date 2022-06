Nadif gepasseerd als fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam: "Natuurlijk baal ik"

Imane Nadif heeft vandaag via Twitter gereageerd op het nieuws dat niet zij, maar Zeeger Ernsting tot fractievoorzitter is verkozen. Nadif stond hoger op de lijst en kreeg meer voorkeursstemmen dan Ernsting, maar wordt dus geen fractieleider. Dat zag Nadif zelf niet aankomen, blijkt nu.

Nadif zit sinds 2018 in de gemeenteraad van Amsterdam. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen behaalde ze 12.435 voorkeursstemmen, meer dan de 12.162 stemmen die fractievoorzitter Rutger Groot Wassink kreeg en veel meer dan de 694 voorkeursstemmen voor Ernsting.

Ernsting volgt Rutger Groot Wassink op, die wethouderskandidaat is. Dinsdag meldde hij zeer vereerd te zijn dat hij de fractie de komende jaren mag leiden. "Al meer dan tien jaar ben in actief in de Amsterdamse politiek. Het is een grote eer om nu gekozen te zijn als fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam. Samen met de fractie gaan we ons vol inzetten om Amsterdam groener, socialer en inclusiever te maken."

Balen

De reactie van Nadif is minder opgewekt. "Gister was, op z'n zachtst gezegd, een heftige dag. Ik wil echt iedereen bedanken voor de lieve berichten en steun", begint Nadif, die Ernsting wel feliciteert met zijn verkiezing. "Baal ik? Ja natuurlijk, anders had ik me niet gekandideerd. Maar ik ben in de eerste plaats volksvertegenwoordiger."