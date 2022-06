SEW neemt Denise Mol over van concurrent Volendam

Handbalvereniging SEW heeft de volgende versterking voor volgend seizoen binnen. Rechteropbouw Denise Mol komt over van competitiegenoot Volendam. De 20-jarige Mol speelde haar gehele carrière in Volendam, maar kiest nu voor de stap naar de ploeg uit Nibbixwoud.

Mol is de tweede aanwinst voor SEW voor volgend seizoen. Eerder werd ook de 19-jarige doelvrouw Eva Jansma overgenomen van het Amsterdamse VOC. Mol laat via de Instagram-pagina van SEW weten uit te kijken naar haar nieuwe club: "Ik kom naar SEW, omdat ik zin heb in een nieuwe uitdaging! Ook wil ik graag meer trainen. Ik hoop dat het een leuk seizoen wordt, waarbij we zo hoog mogelijk gaan eindigen!"

SEW werd het afgelopen seizoen vijfde in de eredivisie. Volgend seizoen zal de ploeg onder leiding staan van trainer Michael Vijverberg.