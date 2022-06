Zeilevenement High Performance Regatta valt in het water: "Heel jammer"

Het verdwijnen van de Regatta, het zeilevenement dat na 36 jaar van Medemblik verhuisde naar Almere, was vorig jaar al een hard gelag voor de gemeente. Nu blijkt ook dat het vervangende evenement, de High Performance Regatta, niet door kan gaan. De serie wedstrijden voor spectaculaire zeilsporten had te weinig aanmeldingen.

Het vertrekken van de Regatta uit Medemblik was vorig jaar nog een grote teleurstelling voor de gemeente. Het zeilevenement was voor 36 jaar een boegbeeld voor Medemblik. De Medemblikker sportwethouder Joset Fit en topsportcoördinator Team Medemblik Pieter Verhoogt waren dan ook verheugd dat er een alternatief voor in de plaats kwam, in het weekend van 10 tot en met 12 juni. Bij de High Performance Regatta lag de focus op de meer spectaculaire zeilwedstrijden.

Geen aanmeldingen

Organisator Arjen Rahusen baalt daarom ook van het feit dat het evenement nu toch niet door kan gaan. "Alles stond in kannen en kruiken. We hoorden dat iedereen graag mee wilde doen. Maar ze moeten zich wel inschrijven. Dat gebeurde niet. Heel jammer."

Het aantal aanmeldingen bleef steken rond de vijftig, waar dat ten minste het dubbele had moeten zijn. De organisatie gaat een onderzoek instellen, om uit te zoeken waarom dat aantal zo achterbleef. "We vinden het heel raar, we willen daarom uitzoeken wat er aan de hand is."

Economisch geen gevolgen

Het vertrek van de Regatta naar Almere was vorig jaar niet alleen sportief, maar ook economisch voor Medemblik een enorme klap. De economische gevolgen voor het uitblijven van deze High Performance Regatta zijn waarschijnlijk gering, denkt Marcel Hanenberg van het Regatta Center Medemblik, een jachthaven en wedstrijdcentrum in Medemblik.

Hoewel Hanenberg het erg jammer vindt dat het evenement niet door kan gaan, had hij geen prognoses gemaakt voor deze eerste keer. "Financieel technisch kun je dan nog niks voorspellen."

"Maar voor het gevoel is het heel vervelend", zo besluit hij toch. "Het is wat het is. Het aantal aanmeldingen was echt te weinig. Je moet een evenement organiseren voor de deelnemers, niet omdat je zo nodig een evenement wil hebben."

De organisatie start na de zomer met de zoektocht naar een nieuwe datum.