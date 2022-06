Ajax-talent Silvano Vos klaar voor EK-finale én het eerste: "Ik zie een debuut aankomen"

De jongens van Oranje onder-17 staan vanavond in de finale van het Europees Kampioenschap voetbal onder 17 jaar. Ajax-talent Silvano Vos speelde dit toernooi alle duels en strijdt in Israël tegen Frankrijk om de hoofdprijs. "Mooi om een prijs mee terug te brengen naar Nederland."

Nederland won alle poulewedstrijden, waaronder het eerdere treffen met mede-finalist Frankrijk. Ook versloegen ze in de knock-out fase Italië en Servië. De halve finale werd afgelopen zondag beslist na een strafschoppenreeks. "Het was een lastige pot", blikt Vos terug. "Servië was een fysiek sterke ploeg en dan is het altijd lastig om echt je eigen spel te kunnen spelen. Helaas moest het beslist worden met penalty's, want het liefst winnen we gewoon in de wedstrijd zelf al."

Alleen hieruit blijkt al dat het Ajax-DNA in zijn bloed zit. Niet alleen winnen, maar mooi en verzorgd voetbal spelen staan zowel voor hem, als in de filosofie van de club centraal. Vanaf zijn achtste speelt hij op jeugdcomplex De Toekomst en afgelopen seizoen maakte de 17-jarige Amsterdammer in vijf wedstrijden minuten voor Jong Ajax. Na de zomer verwacht hij vast aan te sluiten bij de beloftenselectie van trainer John Heitinga.

Amsterdam en Ajax

Vos groeide op in Diemen-Zuid en voelt zich sterk verbonden met de stad en Ajax. "Het zit echt in mijn bloed, ik ben opgegroeid in de straten van Amsterdam", vertelt hij terugkijkend op zijn jeugd. "Iedereen praat altijd over Ajax, iedereen houdt van de club. Dus het zit echt in mij, want ik voetbal er zelf bijna mijn hele voetbalcarrière." Hij ziet zichzelf de komende jaren nog in het wit-rood-wit spelen, met als ultieme droom een debuut voor de hoofdmacht.