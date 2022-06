West-Friese autodealer valt opnieuw in de prijzen: "Innovatie onderscheidt ons"

De West-Friese autodealer Autogroep Ursem Barten mocht gisteravond in Schouwburg het Park in Hoorn de Westfriesland Méér Prijs in ontvangst nemen. Een belangrijke prijs voor West-Friese ondernemers. De jury was unaniem en volgens het juryrapport, omdat de onderneming erin slaagt na grote investeringen flink te innoveren.

Autogroep Ursem Barten wint Westfriesland Méér Prijs - Aangeleverd

De telefoon staat al de hele dag roodgloeiend bij het bedrijf, vertelt CEO Pieter Ursem. "Vrienden, familie, oude bekenden: iedereen wil ons feliciteren." Ook Ursem denkt dat zijn bedrijf zich met innovatie weet te onderscheiden van de concurrentie. Het bedrijf verkoopt auto's, maar profileert zich ook op andere manieren. Zo maakt het energie-opslagen van afgedankte autoaccu's. "Dat voorkomt heel veel afval." Festival Live in Hoorn is groot afnemer van de accu's. Het bedrijf hoopt met deze bedrijfstak de komende tijd uit te breiden naar het buitenland. Tweede keer Het is de tweede keer in korte tijd dat het bedrijf in de prijzen valt: sinds vorige week mag het bedrijf zichzelf ook de 'Beste Onderneming van Noord-Holland' noemen, een publieksprijs. "Dat was al een fijn blijk van waardering", vertelt Ursem. De Westfriesland Méér Prijs heeft ook nog een persoonlijke betekenis voor de Wognummer ondernemer: "Ik kom zelf uit West-Friesland. Dat maakt deze prijs voor mij persoonlijk de échte kroon op ons werk." Toch ziet hij beide prijzen vooral als blijk van waardering voor zijn team. "We hebben een prachtig team van mensen die dicht bij ons bedrijf staan. Dat vind ik zelf het unieke van ons bedrijf." Meedoen of winnen En de volgende prijs? "We kunnen ons nog tot augustus inschrijven voor de NHN Business Awards", grapt Ursem. Hij geeft toe: "In het begin doe je het om het meedoen, niet om het winnen. Tot je bij die laatste drie eindigt en in de finale staat. Dan wil je winnen ook." Het Andijkse Green Simplicity viel ook in de prijzen en mocht de Groeiparelprijs in ontvangst nemen. De publieksprijs ging naar WF Deals.