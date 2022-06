'Historisch' akkoord Schiphol en bonden gaat per direct in

De afspraken tussen Schiphol en de vakbonden gaan vandaag in en lopen tot 1 september 2023.

Verder voorziet het akkoord in betere secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een volledige dekking van de reiskosten (op ov-basis). Per 1 oktober wordt werken op de luchthaven bovendien veiliger, claimt Schiphol, omdat alle afhandelaren vanaf dan met hetzelfde - door Schiphol ter beschikking gesteld materiaal - werken.

Behalve de zomertoeslag krijgen de circa 15.000 man personeel op de luchthaven vanaf september tot en met augustus volgend jaar een zogeheten 'Schiphol Arbeidsmarkttoeslag' van 1,40 euro per gewerkt uur. Dit betekent dat fulltimers per maand 224 euro (bruto) meer gaan verdienen.

De zomertoeslag bedraagt 5,25 euro per gewerkt uur en geldt - met terugwerkende kracht - ook voor de twee weken meivakantie. Wie deze zomer 40 uur per week werkt, gaat er door de toeslag 840 euro (bruto) op vooruit.

Vakbond CNV noemt het akkoord 'historisch'. "De drukte is hiermee niet van de ene op de andere dag opgelost, maar de afspraken geven wel vertrouwen en bieden perspectief. Werken op Schiphol kan zo weer leuker worden", aldus Erik Maas van CNV.

Terugkijken: Schipholbaas Benschop op het matje in de Tweede Kamer om chaos

