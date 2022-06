De Peiling: sigaretten moeten flink duurder worden

Rokend Noord-Holland, opgelet. Als het aan het kabinet ligt, kost een pakje sigaretten straks zo'n 40 euro. Staatssecretaris Van Ooijen wil in 2040 dat een pakje peuken nagenoeg onbetaalbaar wordt. Daarmee zou het aantal rokers fors dalen en gaan we naar een rookvrije generatie.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport denkt aan een prijs van 30 tot 47 euro per pakje in 2040, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in De Telegraaf. Hij baseert zijn idee op wetenschappelijk onderzoek, dat uitwijst dat de helft van de rokers pas wil stoppen als sigaretten bijna onbetaalbaar wordt.

Nu kost een pakje sigaretten rond de 8 euro, en in de coalitie is afgesproken om de prijs tot 2025 te verhogen naar 10 euro. Wat Van Ooijen betreft moet daar jaarlijks zo'n 2 euro bovenop komen. Zo wordt een pakje sigaretten met de prijsverhoging uiteindelijk rond de 40 euro.

Terugbrengen van het aantal rokers

Met de prijsverhoging wil de staatssecretaris meer vaart maken met het terugdringen van het aantal rokers. Nu steekt nog een op de vijf mensen een sigaretje op. Van Ooijen verwacht dat het aantal rokers in 2040 door de hoge prijzen is gedaald naar 7 procent. Hij kijkt hierbij ook naar Australië. Daar kost een pakje sigaretten gemiddeld zo'n 25 euro.

Het wordt rokers in Nederland al geruime tijd steeds lastiger gemaakt. Zo mag tabak niet meer in stations worden verkocht en is roken op verschillende openbare plekken, zoals op schoolpleinen en voor kantoorgebouwen, al verboden. Gisteren werd zelfs in de gemeente Zaanstad de eerste rookvrije speelplek geopend.

Is het flink duurder maken van sigaretten een goed idee of waanzin?