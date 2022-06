Hoog bezoek en veel activiteiten bij de familie Jansen tijdens Open Boerderijdagen

Kinderen van jong en oud konden zich vrijdag eventjes een echte boer wanen. De Meentboerderij van de familie Jansen deed haar deuren open tijdens de Open Boerderijdagen. Naast veel activiteiten was er ook hoog bezoek.

Tijdens deze open dagen kunnen kinderen kennis maken met het boerenleven. Er werder verschillende activiteiten georganiseerd. Zo kon je de dieren aaien, racen met een kruiwagen, oefenen met het helpen bevallen van koeien en nog veel meer. Ook moeten de Open boerderijdagen meegeven aan de kinderen hoe melk van de koe in het pak terecht komt.

Later op de dag was er hoog bezoek van Sven Kramer. De atleet was als ambassadeur van organisator Campina te gast. Naast het voor de hand liggende promoten van het bewegen hoopt hij ook aan de kinderen mee te geven waar melk vandaan komt.