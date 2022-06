Stoppen De Dijk geen grote verrassing, maar wel jammer: "Heb ze al 100 keer gezien"

De Dijk houdt na 41 jaar op te bestaan. Zanger Huub van de Lubbe maakte vanmorgen bekend dat hij na dit jaar zal stoppen en daarmee is het ook het einde van De Dijk. Voor veel mensen is de band van grote betekenis en veel fans betreuren het naderende einde. Ook in Noord-Holland woont een trouwe schare fans.

Ergens begrijpt Frank het ook wel, omdat Van der Lubbe al bijna 70 jaar oud is. "Maar het is wel spijtig, want ik ging er ieder jaar wel twee a drie keer naartoe. Ik denk dat ik ze al 100 keer gezien heb in mijn leven, De Dijk." Frank vindt vooral de mimiek van de zanger mooi. Hij kan het vergelijken met de mimiek van Joe Cocker. 'Onderuit' vindt Frank een heel mooi nummer. "Dat gaat over een relatie waarin die dan wakker wordt en waarin het ook weer fout gaat eigenlijk", vertelt de fan over de tekst. Ook speelt de taal waarin de nummers gezongen worden mee. "Met Nederlandstalig komt het bij mij veel harder binnen dan Engelstalig."

Ook voor fan Frank Lissenburg uit Aalsmeer is geen verassing dat de band stopt. "Het is niet heel verrassend, want als je de laatste boeken gelezen hebt wilde Huub al twee of drie keer stoppen", vertelt hij op NH Radio . "Ze hebben al twee of drie keer een sabbatical genomen."

Harmke en Marco Jansen uit Beverwijk zijn al decennia fan van De Dijk en willen de band vooral bedanken voor alle jaren die ze met hen hebben meegemaakt: "Van het laatste concert gaan we gewoon genieten. We gaan heel hard meezingen", vertellen ze. Of de twee het drooghouden tijdens het laatste concert van 'hun' band weten ze nog niet. Met name Harmke vermoedt dat ze wel een traantje weg zal pinken.

De zanger van De Dijk maakte het nieuws bekend in een interview in de Volkskrant . Sindsdien stromen de reacties op het stoppen van de band binnen.

Frank gaat De Dijk in dit laatste jaar nog twee keer zien. "Voor het Amsterdamse Bos, want daar woon ik een kilometer vanaf, dus daar kom ik elk jaar steevast." Ook gaat hij ieder jaar naar Paradiso. De fan is erg blij dat het daar is, omdat hij niet zo van de grote zalen is. De Dijk heeft ook een afscheidsconcert aangekondigd in de Ziggo Dome, maar daar hoeft Frank niet bij te zijn.

Kroegeigenaar Jan van Schuppen is eveneens een grote fan en werkte zelfs als roadie voor de band: "Het zijn leuke mensen. Meteen heel geïnteresseerd. Heel erg leuk om dat als fan mee te mogen maken. Het was hard werken, maar dat was het waard", aldus Jan.

Tekst gaat door onder de foto