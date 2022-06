Lesley Bakker verlaat Telstar en kiest voor Rijnsburgse Boys

De 20-jarige Bakker begon met voetballen bij RKSV Pancratius in Badhoevedorp en maakte op zestienjarige leeftijd de stap naar de jeugd van AFC en later Almere City FC. In de zomer van 2020 sloot Bakker aan bij Telstar. In zijn eerste seizoen kwam de middenvelder tot vier optredens voor de ploeg uit Velsen-Zuid. Deze jaargang zat Bakker tien keer bij de selectie, maar tot minuten kwam het niet.

Rijnsburgse Boys staat met nog een speelronde te gaan op de vierde plaats in de tweede divisie. De nieuwe werkgever van Bakker sluit zaterdag het seizoen af met een uitduel tegen Spakenburg.