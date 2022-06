Verstopt in een doodskist en gewapende overval: vier spraakmakende kunstroven in de provincie

Singer-museum

๐Ÿ“ 30-03-2020

๐Ÿ–ผ๏ธ 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar'

โŒ Nog altijd is het kunstwerk vermist

๐Ÿ•ต๏ธ Daders kregen maximale gevangenisstraf



In het holst van de nacht sloegen inbrekers op 30 maart 2020 toe bij het Singer-museum in Laren. Zij stolen toen het schilderij: 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884 van grootmeester Vincent van Gogh. Singer Laren had het stuk toen in bruikleen van het Groninger Museum.

De inbrekers kwamen binnen door onder meer de glazen voordeur te forceren. Volgens ooggetuigen was ook een deur in het museum kapot. Het inbraakalarm ging af, maar de daders waren al weg toen de politie aankwam. Volgens Singer Laren was de beveiliging geheel volgens protocol verlopen. "We hebben dat goed afgestemd met onze verzekeringsexperts, maar uiteraard kunnen we hier iets van leren," zei algemeen directeur Evert van Os toen tegen NH Nieuws.

Nils M. (59) krijgt de maximale gevangenisstraf van acht jaar voor het roven van twee wereldberoemde schilderijen. Nog altijd is er geen spoor dat naar het kunstwerk leidt. In de zomer van 2020 doken er foto's op van de Van Gogh, waarop het schilderij in vrij onberispelijke staat te zien was. Het schilderij zou in handen zijn van Peter Roy K., eigenaar van een groot transportbedrijf in Amersfoort en verdachte in een grote drugszaak. Het is niet de man die achter de roof zelf zit.