Ouders Elckerlycschool maken zich zorgen om onveilige oversteekplek en starten petitie

De Ouderraad van basisschool de Elckerlyc in Hilversum is een petitie gestart met als doel het realiseren van een veilige oversteekplaats op de Gijsbrecht van Amstelstraat. Veel leerlingen moeten dagelijks de drukke straat oversteken, maar veilig is dit niet.

Vincent van Beusekom met op de achtergrond de desbetreffende oversteekplaats - Daan Visser

De basisschool aan de Van Hogendorplaan ligt achter de drukke Gijsbrecht van Amstelstraat. Ter hoogte van de kruising met de Staringlaan moeten veel leerlingen de straat oversteken, maar een veilige oversteekplaats is er volgens de ouders van de school niet. "'s Ochtends en 's middags is het hier vol met auto's en in die drukte moeten veel kinderen oversteken. Dat is erg gevaarlijk", zegt Vincent van Beusekom, één van de leden van de Ouderraad. Zijn zoon van 8 en dochter van 11 jaar oud moeten ook bij deze kruising oversteken om naar school te gaan. Maar ook buiten spitsuren kan het bij de kruising erg onveilig zijn. De enige maatregel die de verkeersveiligheid moet waarborgen is een lage drempel. "Je mag hier 50 kilometer per uur rijden, maar als het rustig is kunnen bestuurder snel harder gaan. Die drempel remt de automobilisten niet goed af", aldus Van Beusekom Daarom is de Ouderraad van de openbare basisschool een petitie gestart om het college van Hilversum te overtuigen een goede oplossing te realiseren. Inmiddels is deze petitie al bijna 190 keer ondertekend. Nieuw college Eerder heeft NH Nieuws al geschreven over de verkeersveiligheid rond Hilversumse scholen. Toen liet toenmalig verkeerswethouder Annette Wolthers hierover weten dat er verderop de Gijsbrecht verkeerslichten staan en aan de andere kant een oversteekplaats met middeneiland is. Een extra zebrapad op de oversteekplaats bij de Staringlaan zou hier niet bij helpen. De tekst gaat door onder deze foto.

verkeersmaatregelen tegenover de Wilhelminaschool aan de Gijsbrecht - Daan Visser

Wat ook steekt bij de Ouderraad is de oversteekplaats bij de Wilhelminaschool. Deze basisschool ligt aan de andere kant van de Gijsbrecht, bij Lapersveld. "Daar was al een verkeerslicht, maar er is niet zo lang geleden ook nog een zebrapad op de verkeersdrempel geplaatst. Heel apart, om daar wel maatregelen te nemen en hier niet." De ouders zijn dan ook niet tevreden met dit antwoord. Met de petitie hoopt de Ouderraad het nieuwe college ertoe aan te zetten om naar een passende oplossing te kijken. "Laat ze maar eens in de ochtend of in de middag langskomen, dan kunnen ze de situatie zelf bekijken", roept Van Beusekom op.

