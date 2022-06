Festival Lente Kabinet mogelijk voor niks opgebouwd, vrijdag kort geding

De schermen staan er al en het motorgeronk van de vrachtwagens, die af en aan rijden, is duidelijk te horen in het Twiske. Toch is nog onzeker of festival Het Lente Kabinet in Oostzaan doorgang gaat vinden. Aankomende vrijdag dient er een kort geding bij de rechtbank in Haarlem. Verschillende natuurorganisaties willen het festival tegenhouden, maar de organisatie maakt zich geen grote zorgen.

Over festivals in het Twiske is al veel te doen geweest de afgelopen jaren, met veel protesten en een petitie. Het festival Welcome to the Future in het Landsmeerse deel van het Twiske heeft al bekendgemaakt dat komende editie in juli de laatste wordt.

De stichting Hart voor het Twiske is de luidruchtigste tegenstander van de festivals in het natuurgebied. Actievoerder Theo van Gelder staat ze bij. Hij heeft veel ervaring met het doorspitten van vergunningen als het gaat om festivals, vooral in Friesland. "Mij gaat het niet om het tegenhouden van festivals", zegt hij. "Festivals zijn prima, maar die moet je op plekken houden waar toch niks groeit en bloeit, niet in Natura 2000-gebieden."

Twiske in slechte staat

Hij kijkt met vertrouwen uit naar het kort geding dat vrijdag dient. Daar zijn zowel de omgevings- als de natuurvergunning voor het festival onderwerp van gesprek. "Het probleem is dat het gebied in een hele slechte staat is. Er leven een aantal diersoorten die gered moeten worden." Bij veel soorten gaat dat in het Twiske niet de goede kant op. "Dat betekent dat je van Europa niks mag doen wat negatieve invloed zou kunnen hebben op die soorten."