Mike redt vrouw (79) uit sloot na botsing met bestelbus in Amstelveen

Een vrouw op leeftijd die gisteren na een botsing met een bestelbus aan de Groenelaan in Amstelveen met haar auto in het water eindigde, hoefde niet lang op hulp te wachten. Een buurtbewoner die de klap hoorde, rende onmiddelijk naar beneden en sprong het water in.

"Op het moment dat ik die auto in het water zie liggen, denk ik: ik moet erheen, er zit iemand in", vertelt Mike Hereijgers, die in de flat woont naast de sloot waar de auto in belandde. "Toen ben ik snel naar beneden gegaan en heb mijn schoenen uitgetrokken."

'Op het droge'

Als Mike bij de sloot aankomt, zijn een politieagente en GGD-medewerker al in het water gesprongen. Met al hun kracht probeerden ze het portier open te krijgen. "Ik sprong in het water om te assisteren en toen heeft die agente de deur open gekregen", gaat Mike verder. "Toen heb ik mevrouw het droge op geholpen."

Het gaat om een 79-jarige vrouw, zo vertelt een politiewoordvoerder desgevraagd aan NH Nieuws. "Een omstander heeft geholpen haar uit het water te krijgen", bevestigt ze. De politie kan niets over eventuele verwondingen zeggen, maar volgens getuigen is de vrouw ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en was een rit naar het ziekenhuis niet nodig.

Zilveren Duim

De politie prijst het optredenvan Mike, al kan de woordvoerder niet zeggen of hij in aanmerking komt voor een zogeheten Zilveren Duim, een onderscheiding voor heldhaftig optreden. "Daar gaat het basisteam Amstelveen over."

Voor zover bekend heeft de bestuurder van de bestelbus het ongeluk zonder kleerscheuren doorstaan. Over de oorzaak is nog niets bekend.