'Onschuldige aubergines' verhullen honderden wietplanten

Dat een wietplantage zich op de gekste plekken kan bevinden, bleek pas geleden maar weer in Kudelstaart. De politie trof daar een wietplantage van 300 vierkante meter aan achter een auberginekwekerij.

Agenten merken op dat de bestuurder van een busje op het terrein waar de kwekerij zich bevindt, vreemd gedrag vertoont. Hij blijkt spullen bij zich te hebben die gebruikt worden bij het kweken van hennep. De agenten besluiten een kijkje te nemen in de kas waar hij werkt. Op het eerste oog worden daar volgens hun constatering 'onschuldige aubergines' geteeld.

'Net op tijd'

Een grondige doorzoeking van het pand leidt de agenten naar een toegangsdeur tot een groot, afgeschermd gedeelte van de kas. "Na het verplaatsen van enkele dozen en pallets, kwam er een andere ruimte tevoorschijn: een hennepplantage van 300 vierkante meter groot", aldus de politie over de ontdekking.

In de ruimte liggen honderden vers geoogste plantjes. De politie vermoedt de ontdekking net op tijd te hebben gedaan. "De ruimte lag vol met zakken en emmers met afgeknipte toppen, die bijna klaar waren voor de illegale markt", zeggen zij.

De bestuurder van het busje is samen met drie van zijn collega's aangehouden. Alle hennep is in beslag genomen en wordt door de politie vernietigd. De gemeente heeft het pand voor drie maanden gesloten.