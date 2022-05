Nieuw PR voor in sterke vorm verkerende Lieke Klaver

Het oude persoonlijke record van Klaver stond op 50,98. De 23-jarige atlete liep deze bij de Diamond League in Rome in 2020. Tijdens de Golden Spike in het Tsjechische Ostrava werd Klaver uiteindelijk vierde in haar race, maar verbeterde dus wel haar record.

Afgelopen weekend liet Klaver haar goede vorm ook al zien op de 200 meter. Op deze afstand liep ze de EK-limiet. De EK atletiek worden van 15 tot 21 augustus in het Olympiastadion in München gehouden.