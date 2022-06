Geen blauwe zones, wel meer parkeervergunningen voor inwoners en sportclubs

Hiermee komt ze zoals afgesproken terug op een aantal vragen die Jerry Kramer, fractievoorzitter van de partij Jong Zandvoort, vorige week stelde in de raadsvergadering. Hij wil het liefst dat het nieuwe parkeerbeleid, waarbij er tegen betaling overal in Zandvoort geparkeerd kan worden vanaf 1 juli, van tafel gaat. Maar dat is geen optie meer nu alle parkeerzuilen al zijn aangeschaft.

Wel heeft hij de wethouder zo ver gekregen om een aantal knelpunten aan te passen, hoewel hij graag meer aanpassingen had gezien. "We vinden het fijn dat de gemeente ruimhartiger omgaat met het uitgeven van de vergunningen. Hiermee is een belangrijk punt bereikt. We hadden wel gehoopt dat er meer ruimte was voor wijzigingen."

Parkeren op eigen terrein

Eén van de knelpunten was het parkeren op eigen terrein. Hier zijn ook veel klachten over ingediend. De gemeente heeft begin dit jaar geïnventariseerd bij welke woningen, parkeren op eigen terrein mogelijk zou moeten zijn en die bewoners zouden in eerste instantie geen gratis parkeervergunning krijgen. Maar een heel aantal inwoners gaf aan, dat het eigen terrein, te klein te zou zijn om te kunnen parkeren. Het college laat nu weten daar naar te willen kijken. Inwoners kunnen hun maatvoering doorgeven en als blijkt dat het terrein inderdaad te klein is om te parkeren, krijgen ze alsnog een gratis parkeervergunning.

Blauwe zones

Het college van Zandvoort vindt het behouden van blauwe parkeerzones, zoals de wens was van vele sportverenigingen, geen goed idee omdat die handmatig gehandhaafd moeten worden. Het inroosteren van boa's hiervoor kost geld en daarbij gaan de boetes van blauwe zones niet naar de gemeente Zandvoort maar naar het rijk. Het nieuwe parkeerbeleid maakt het mogelijk om digitaal te handhaven en daar geeft het college dan ook de voorkeur aan.

Wel komt het college de sportverenigingen tegemoet met één bedrijfsparkeervergunning per drie medewerkers, die niet op kenteken staat zodat meerdere mensen 'm kunnen gebruiken. Inwoners van de wijk Nieuw-Noord kunnen de hele dag gratis bij de sportvelden parkeren. Andere inwoners van Zandvoort kunnen er twee uur gratis parkeren door gebruik te maken van de bewonersregeling. Het college gaat de situatie monitoren en indien wenselijk uitbreiden naar vier uur gratis parkeren.

Maximum parkeerduur

Kramer van Jong Zandvoort had ook gevraagd aan de wethouder om te kijken naar een maximum parkeerduur voor betaald parkeren in woonwijken, om te voorkomen dat dagjesmensen en toeristen massaal daar gaan parkeren. Maar dat ziet het college niet zitten om financiële en praktische redenen.

Het uitdelen van een boete wanneer een auto langer dan de maximale tijd ergens geparkeerd staat, mag alleen gedaan worden door een boa. Terwijl het idee van het nieuwe beleid is om digitaal boetes uit te delen en dit dus niet efficiënt is. Ook de opbrengsten van deze 'Mulderboetes' gaan naar het rijk en niet naar de gemeente. Daarbij zouden bezoekers van lokale ondernemers in woonwijken, zoals kappers, dan in de problemen komen als hun bezoek langer dan twee uur duurt.

Bewoners teleurgesteld

Het college stelt voor om de situatie te monitoren en te kijken naar het aanzienlijk verhogen van de tarieven na twee uur parkeren, als er zich problemen gaan voordoen.

Bewoners van de Parkbuurt reageren teleurgesteld op de reactie van het college. "Het gaat alleen maar om geld", zo laat een bewoner weten. Een ander vindt het 'te triest voor woorden' dat er voorbij wordt gegaan aan de belangen van de bewoners.

Jong Zandvoort wil gelijk na de zomer inwoners vragen om hun mening over het parkeerbeleid middels participatie om het beleid te wijzigen waar dit nodig is.