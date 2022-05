Negatieve reacties over vleesindustrie raken passievolle Lisa Beets: "Het is lastig"

Ze is als 22-jarige mede-eigenaresse van een vleesgroothandel in Zwaag een opvallende verschijning in een mannenbolwerk. Haar passie voor vlees laat Lisa Beets door niemand afremmen, ook niet door de negatieve reacties die haar ten deel vallen. "Je krijgt de gekste opmerkingen en bedreigingen naar je hoofd."

"Ik moet echt even iets kwijt", zo begint Beets haar Facebook-post van twee dagen geleden. Ze voelde zich genoodzaakt om te reageren na een stortvloed van negatieve reacties, sinds een weekblad voor boeren en tuinders aandacht aan haar en het bedrijf besteedde. Haar motto: laat iedereen in zijn waarde. "Eet je geen vlees? Prima. Maar respecteer dan ook de mensen die dat wél willen."

Het is niet nieuw, weet Beets als één van de weinige vrouwen die werkzaam is in de vleessector. Het is een industrie die vaak wordt bekritiseerd, door bijvoorbeeld dierenactivisten. "Dan krijg ik te horen of ik wel een opvoeding heb gehad of dat ze mij ook wel even vast willen binden in een stoel. Mensen praten over iets waar ze zelf niet bij zijn. Ze zijn hier nog nooit geweest. Ze hebben geen idee hoeveel controles we hier krijgen en hoe het personeel met de dieren omgaat. Je wordt helemaal zwart gemaakt, terwijl ik helemaal geen geheimen heb. Ik vind het lastig.."

Passie

Toch belemmert het haar niet om haar passie uit te voeren. Samen met haar vriend bestiert ze Stam Vlees in Zwaag, hebben ze een slachthuis in Oost-Graftdijk en komt er binnenkort een worstenmakerij.

Al op jonge leeftijd werkte Beets in het vlees. "Mijn vader zat ook in het vlees en ik ging vaak mee." Inmiddels weet ze niet beter en ziet ze wekelijks zo'n 20.000 kilo vlees verwerkt worden. Dit voor onder meer slagerijen, horeca, boerderijwinkels en groothandels.

Van alles

Ze is allround inzetbaar. "Ik run eigenlijk de slachterij, daar hebben we ook eigen vee. Ik moet ervoor zorgen dat we nieuwe klanten krijgen en dat ze tevreden blijven. Beetje van alles, eigenlijk."

En wat eet ze zelf het liefst? "Onze vriezer zit propvol. Maar biefstuk is wel mijn favoriet."