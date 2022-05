Opnieuw drugsafvaldumping aan het Leekerpad: "Wie ruimt het dit keer op?"

Bij de eerste dumping bleek dat het terrein op de grens tussen Hoorn en Medemblik ligt, en ontstond er verwarring over wie het moest gaan opruimen. Gemeente Medemblik kwam toen in actie om het afval weg te halen.

"Wij hebben het nu zelf drie keer waargenomen maar ik vermoed dat het wel vaker het geval is. Het is een 'aantrekkelijke plek' ver weg van de bewoonde wereld waar je je troep – en ook drugsafval – blijkbaar ongezien kunt dumpen", zegt René Assendelft, fractievoorzitter van de partij. "Het is een ingewikkelde situatie ter plekke, de gemeentegrens loopt door dat gebied."

Extra controle?

Hoorn Lokaal stelt daarom vragen aan het college. Ten eerste wie er verantwoordelijk is voor het opruimen ervan en of er daarover afspraken tussen de buurgemeenten zijn gemaakt. "Na drie dumpingen mag je aannemen dat deze plek extra wordt gecontroleerd. En als er wat ligt, dat er snel actie wordt ondernomen. Helaas moet de gemeente dat doen, uiteraard liever de 'daders'", aldus Assendelft. Ook wil de partij weten of de afvalresten van de dumpingen onderzocht zijn om de herkomst ervan te achterhalen.