Schokkende beelden van aanval met kapmes in Alkmaarse binnenstad

De beveiligingscamera's in de Alkmaarse binnenstad hebben de steekpartij op de Laat vorig jaar helemaal vastgelegd. De dader is nog steeds, ondanks meerdere oproepen op nationale televisie, voortvluchtig.

Aan de steekpartij werd gisteravond aandacht besteed in het RTL-programma Opsporing NL. Daarin deelde de politie heftige beelden waarop te zien is hoe de verdachte op klaarlichte dag achter het slachtoffer aanrent en uithaalt met een kapmes.

Het slachtoffer weet uiteindelijk te ontkomen en vlucht iets verderop in de straat een coffeeshop in. Hier krijgt hij eerste hulp van medewerker Jimmy, die destijds aan NH Nieuws vertelde dat hij de spieren onder zijn oksel zag zitten. Het slachtoffer is daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen geopereerd.