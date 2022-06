Den Helder ziet laatste camping verdwijnen door komst villa's: "Vind ik niet normaal"

Kampeerders kunnen dit seizoen voor het laatst hun tentje neerzetten op de velden van de camping, die zich midden in het bos bevindt. Het was een bekende locatie voor kampeerders die van ver kwamen, maar ook wel eens voor een Nieuwedieper die even de rust opzocht. Wie graag in de toekomst nog een tentje op wil zetten in Den Helder kan nu alleen nog maar terecht bij een minicamping of uitwijken naar Julianadorp.

Het verdwijnen van de camping is een groot gemis, vinden omwonenden. NH Nieuws sprak met een aantal van hen, wat in onderstaande video is te zien.

Tekst gaat door onder de video.