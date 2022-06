Kijken naar jezelf in het Museum van de Geest en de wondere wereld van Eibert Draisma

Draisma's ontwerpen worden wereldwijd verkocht in bouwmarkten en designwinkels. Ook heeft hij regelmatig tentoonstellingen in musea en geeft hij les aan de Design Academy Eindhoven.

De deelnemers krijgen dan een kijkje in het leven van een echte uitvinder en gaan ook zelf aan de slag met een product. Als voorbeeld laat Draisma een bouwpakketje van een vuurvliegje zien. "Overdag laadt het zich op met een zonnecelletje en ‘s avonds als het donker wordt, begint het te schijnen", legt Draisma uit. "Ik wil ze laten zien dat je met weinig middelen iets kan maken wat heel duurzaam is."

Het atelier van Draisma is een wondere wereld vol speelse creaties zoals zingende robots, sprekende koffiezetapparaten, muzikale kunstkamerplanten, zeekomkommerlampen en kikker-generators. In het midden staat een grote tafel die plaats biedt aan 30 mensen. Hier geeft Draisma regelmatig workshops onder andere aan managers, ingenieurs en onderwijzers, maar ook aan middelbare scholieren of aan vriendengroepen.

Een toekomst waarin voorwerpen intelligenter zijn dan mensen

Het dolhuys van Haarlem

Het museum van de geest In Haarlem is hot. Na een fantastische verbouwing van wat ooit het dolhuis van de stad was, is er nu de uitverkiezing tot Europees Museum van het jaar.

Carine Neefjes van het museum is trots op de prijs: "Wij zijn heel blij met deze erkenning. Door de kunstwerken in dit museum kijk je naar de ander en naar jezelf. We laten hier alle aspecten van de geest samenkomen met de geschiedenis van de psychiatrie."

En die geschiedenis is er één waar je u tegen zegt. Vanaf 1300 werden op deze plek de psychiatrische patiënten en de pestlijders van Haarlem gestopt. De oude isoleercel, die vroeger 'dolcel' genoemd werd, is nog steeds te zien in het museum. Neefjes: "Dit is de plek waar mensen met acute psychische problemen even in werden gezet om af te koelen en tot zichzelf te komen. Toen dacht men dat dit de beste manier was om deze patiënten te behandelen."