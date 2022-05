Hand in hand de Mont Ventoux op om geld op te halen in de strijd tegen ALS

Jolanda Schoonhoven uit Hippolytushoef kreeg vorig jaar de diagnose PSMA, een ziekte verwant aan ALS, waarbij zenuwen afsterven en de spieren steeds minder worden aangestuurd. Een klap voor het hele gezin. Maar stilzitten is voor haar geen optie. Op 9 juni gaat ze, om geld in te zamelen voor onderzoek, met de 'Tour du ALS' de Mont Ventoux beklimmen.

Samen zijn ze vorig jaar meteen in actie gekomen en hebben toen samen meegedaan aan de Tour du ALS. "Voor mij was dat juist ook wel de confrontatie opzoeken met de ziekte", zegt Jolanda Schoonhoven, "Je ziet de varianten van de ziekte, sommige patiënten zijn al best verslechterd, maar hebben toch de drive om daar te willen zijn. En dat wilde ik ervaren."

De diagnose kwam vorig jaar hard binnen. De datum is niet duidelijk, maar dat de ziekte het uiteindelijk gaat winnen wel. En hoe ga je daar mee om? "Ja, vooral verdrietig zijn. En beseffen dat je dingen gaat missen, dat je mensen gaat achterlaten waar je er graag voor had willen zijn. Bij alles denk je: 'Ik had een andere toekomst bedacht'."

Dit jaar pakt Team ALStoppers, zoals ze zichzelf hebben genoemd, het groter aan. Met 29 mensen gaan ze de Mont Ventoux op en ze hopen meer dan 40.000 euro op te halen. "Er zijn miljoenen nodig voor onderzoek naar de ziekte", legt Jan Anne Schoonhoven uit. "Er liggen genoeg onderzoeken op de plank. Er is alleen meer geld nodig."

Uit ervaring weten ze nu dat de tocht de Mont Ventoux op prachtig is, maar ook zwaar. Toch kijkt Jolanda uit naar de uitdaging. "Met mij gaat het redelijk nu. Ik verslechter traag", vertelt ze. "Ik merk het nu vooral in mijn balans." "We lopen altijd hand in hand", zegt Jan Anne Schoonhoven. "Dat deden we eigenlijk altijd al." "Ja, en nu is het ook voor mijn balans fijn. Ik merk, als je loslaat, dat mijn tred ook meteen minder snel is", vult Jolanda aan.

Team

Op 9 juni gaat het dus gebeuren. Het is inmiddels de 10e editie van de Tour du ALS. "Deze keer lopen ook onze vier kinderen mee en andere familie. En er gaan ook onbekenden mee die zich hebben aangesloten nadat we in januari met onze promotie zijn begonnen. Met elkaar zijn we echt een team", zegt Jolanda Schoonhoven.