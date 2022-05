Gymlessen bij sportclub gaan door na instorten tribune, slachtofferhulp voor scholieren

Scholieren van het Keizer Karel College in Amstelveen kunnen veilig blijven gymmen op het terrein van sportvereniging De Vliegende Hollander (DVH). Dat zegt woordvoerder Hannah Bennett-Van Soelen van de school tegen NH Nieuws.

Op het moment dat de enkele meters brede constructie van hout en staal het begaf, zaten er tientallen kinderen op. "Dit had veel erger kunnen aflopen", vatte een gymdocent het kort na het ongeluk vanochtend samen tegenover verslaggever Celine Sulsters.

Zes brugklassers raakten vanochtend lichtgewond toen een kleine tribune langs een veld instortte. Twee van hen moesten zich laten behandelen in het ziekenhuis aan verwondingen aan de rug en de enkel, vertelde de politie eerder vandaag aan NH Nieuws.

Tribune langs sportveld Amstelveen stort in: zes brugklassers gewond, twee naar ziekenhuis

Hoewel de gymlessen na het ongeluk niet werden geschrapt, liet het Keizer Karel College bezorgde ouders in een e-mail weten dat er voorlopig niet meer op het terrein zou worden gegymd. Dat bericht is later gerectificeerd, zegt woordvoerder Bennett-van Soelen tegen NH Nieuws.

"Toen duidelijk werd dat de rest van het terrein wel veilig is, hebben we besloten dat de sportlessen op het terrein kunnen doorgaan." De tribune blijft voorlopig wel buiten gebruik, laat de school inmiddels in een bericht op haar website weten.

