🔴 LIVE: Schipholbaas Benschop op het matje in de Tweede Kamer om chaos

De baas van Schiphol, Dick Benschop, is in de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven over de aanhoudende chaos op de luchthaven. De Kamer eist van Benschop dat hij orde op zaken stelt en ervoor zorgt dat de problemen voor de zomer zijn afgenomen. De hoorzitting is hier live te volgen.

Naast Benschop is ook Joost van Doesburg van vakbond FNV uitgenodigd. De luchthaven en de bonden zijn in overleg over betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel. FNV wilde dat er morgen een akkoord ligt, anders volgen er stakingen. De Kamer wil weten of dat akkoord er al is.

Akkoord bereikt

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de luchthaven 'op hoofdlijnen' een akkoord heeft bereikt met vakbond FNV over de werkomstandigheden en lonen van het personeel. De details van het akkoord worden morgen bekend gemaakt, maar duidelijk is dat het om een breed pakket aan afspraken gaat.

Sinds de meivakantie is het dagelijks heel druk op Schiphol. De oorzaak is een personeelstekort in combinatie met een overweldigend groot verlangen van reizigers om op vakantie te gaan.

