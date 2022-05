Terrorkauwen maken straten onveilig: 'Ik heb een gat in mijn achterhoofd'

Even opletten als je over straat loopt: nijdige kauwen houden flink huis en vallen mensen aan. Zo vallen de beesten in Middenbeemster al op plekken voorbijgangers aan. Het regent meldingen op Facebook van mensen die te maken hebben gehad met de boze vogels. In Alkmaar heeft iemand zelfs al een gat in zijn hoofd opgelopen.

Pixabay

Na een bericht van mediapartner Regio Purmerend reageerden meer mensen die daadwerkelijk waren aangevallen door deze of andere kauwen. "Ik voelde opeens iets aan mijn oor", vertelt een nog altijd verbaasde Yvonne de Reus aan NH Nieuws. Even daarvoor had ze al een stel gezien dat vertelde aangevallen te zijn. 'Apart verhaal', dacht ze en verder lette ze niet echt op. Totdat het haar ook gebeurde: "Er scheerde opeens iets zwarts langs mijn hoofd. Ik mocht daar niet zijn van die vogel." Ze hield er een rood oor aan over. De overijverige vogel heeft bij een andere bewoner nog meer schade toegebracht: 'Ik heb een gat in mijn achterhoofd door de kauw. Hij viel mij van achter aan, pas dus op!' Jongen leren vliegen De kauwen slaan overigens op meer plekken toe. Ook in Alkmaar werd vanmorgen iemand aangevallen door een kauw. Toen de 64-jarige Adjo Poorter rond 7.00 uur zijn hondje uitliet, hoorde hij flink gekrijs uit een boom komen. Een paar vogels vlogen vlak over hem heen. Toen hij bukte, dook een agressieve kauw recht naar beneden, om met zijn snavel in het achterhoofd van Adjo te boren. Het zorgde voor een flinke wond. Vanmiddag spreekt NH Nieuws met Adjo. Het is niet voor het eerst dat kauwen bewoners van de Alkmaarse Emmastraat terroriseren: een aantal jaar geleden was het ook al raak. Tekst gaat verder onder de foto.

Adjo Poorter

Met paraplu over straat Volgens mediapartner Regio Purmerend vertonen kauwen rond deze tijd vaker agressief gedrag. Ze beschermen hun jongen die beginnen met vliegen. Die hebben enkele dagen tot een week nodig om dat te leren. Als dat eenmaal is gelukt, zal het hoogstwaarschijnlijk rustiger worden op straat, want dan hoeven de ouders de jongen niet meer te verdedigen. Yvonne heeft nog behoorlijk vaak omgekeken na de aanval. Een andere Beemsterling die ook al in aanvaring kwam met de kauw heeft de oplossing al gevonden en die is eigenlijk heel simpel. Zij gaat voorlopig met een paraplu over straat.