Studenten over komst Prinses Amalia: "Leuk als we een pilsmannetje kunnen drinken"

Het nieuws dat Prinses Amalia in Amsterdam komt studeren, is binnen UvA-kringen het gesprek van de dag. De studenten van de universiteit hebben er alle vertrouwen in dat de Prinses van Oranje geen spijt gaat krijgen van haar keuze.

Maandag meldde de Rijksvoorlichtingdienst (RVD) dat Amalia is toegelaten voor de studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). "Zo in de wandelgangen is het wel populair nieuws, ja", laat één van de studenten weten. "Ik heb ook naar die opleiding gekeken. Het is best wel een lastige studie, je moet hoge cijfers galen om daar überhaupt binnen te komen."

Een andere student noemt het een hele geschikte keuze. "Want het snijdt alle raakvlakken waar ze zich later ook mee bezig zal houden."

'Potentie'

De vader van Amalia, Koning Willem-Alexander, stond tijdens zijn studententijd in Leiden bekend als Prins Pils. Van Amalia hebben de studenten dan ook hoge verwachtingen. "Ik heb gelezen dat ze misschien bij het Amsterdams studentenkoor wil gaan. Ze zou daar al hebben meegelopen. Ik denk dat die potentie er wel inzit."