Vos blijkt achter verdwijning en doden van dieren bij Kinderboerderij De Woid te zitten

Kinderboerderij De Woid in Lutjebroek stond begin deze maand voor een raadsel, toen er meerdere dieren vermist werden of vermoord werden gevonden. Met hulp van camera's zijn ze erachter gekomen dat er een vos door De Woid liep, die meerdere dieren heeft beetgenomen. De kinderboerderij houdt de dieren voorlopig 's nachts binnen en hoopt het gebied zo minder aantrekkelijk te maken.

"We dachten eerst aan diefstal", vertelt voorzitter Dirk Rood van de kinderboerderij. "Er zijn een aantal dieren verdwenen, die wij niet teruggevonden hebben. Ook hebben we in de afgelopen maand gezien dat het hoofd van een kalkoen was afgebeten. Toen bedachten we dat het ook om een roofdier zou kunnen gaan."

Onder meer een aantal eenden en een kalkoen zijn het slachtoffer geworden van de vos, die 's nachts toesloeg bij de kinderboerderij in Lutjebroek. Daarnaast zou de vos een aantal weken geleden hebben toegeslagen bij een woning aan de P.J. Jongstraat, waar kippen werden gehouden. Hoogstwaarschijnlijk is het dezelfde vos die alle dieren bij het huis onthoofd heeft.

Op een van de beelden is te zien dat de vos in de avond van 27 mei een verkenningsronde doet bij één van de hokken van De Woid. Even later, rond 1.00 uur 's nachts, is op de camera te zien hoe de vos toeslaat en een kalkoen te pakken heeft.

Naast de camerabeelden werd er door het WBE een sporenonderzoek gedaan in Lutjebroek. Hiermee werden wel aanwijzingen gevonden naar de aanwezigheid van de vos, maar werden er geen pootafdrukken of uitwerpselen gevonden.

Dieren naar binnen

Om ervoor te zorgen dat de vos niet verder toe kan slaan bij de Lutjebroeker kinderboerderij worden de kleinere dieren uit voorzorg 's nachts naar binnen gehaald. "Dit is de eerste keer dat we met een vos te maken hebben. We denken dat we de geiten en de schapen nog buiten kunnen houden. Dat moet denk ik geen probleem zijn", vertelt Dirk Rood. "De eenden en een kalkoen zijn het slachtoffer geworden, die blijven dus binnen."

Met het 's nachts binnenhouden van de dieren hoopt kinderboerderij De Woid een minder aantrekkelijk gebied te worden voor de vos. "We weten op dit moment niet wat we meer zouden kunnen doen. Daarbij is het afwachten wat deze maatregelen op korte termijn voor effect zullen hebben", aldus de voorzitter.

Het wachten op effect van de maatregelen houdt ook in dat De Woid de getroffen dieren voorlopig niet gaat vervangen. "Dat willen we natuurlijk wel", zegt Rood. "Maar je wil de vos niet blijven voeden. We moeten eerst zekerheid hebben dat de vos niet verder toeslaat."