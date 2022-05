Moordenaar Milica van Doorn moet 10.000 euro schadevergoeding betalen aan familieleden

In de zomer van 1992 ging Milica na een gezellige avond met vriendinnen naar huis. Omdat de bus niet meer reed, besluit ze te voet te gaan. De volgende ochtend werd haar levenloze lichaam in de vijver achter de Sint-Jozefkerk gevonden.

Jaren werd er gezocht naar een dader, maar tevergeefs. Ook de hulp van Peter R. de Vries mocht uiteindelijk niet baten. Pas 25 jaar later verzocht de politie 133 Turkse Nederlanders mee te doen aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Tussen de mannen die meededen zat ook de broer van Hüseyin A. Via hem kwam de politie A. uiteindelijk op het spoor.

Verjaring

Hüseyin A. is pas in 2017 gearresteerd. Ondanks dat er bij deze zaak een verjaringstermijn van 20 jaar is, heeft het hof geoordeeld dat een beroep op verjaring onaanvaardbaar is vanwege de bijzondere omstandigheden. Daarbij wordt het Hüseyin A aangerekend dat hij zijn betrokkenheid al die tijd verborgen heeft gehouden.

Ondanks zijn veroordeling blijft Hüseyin volhouden dat hij onschuldig is en is in cassatie gegaan.