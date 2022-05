Champagne, euforie en teleurstelling bij ondernemingsverkiezing Noord-Holland

De smokings werden uit de kast gehaald, de dames konden zich uitleven met hun allermooiste jurk en de champagne vloeide rijkelijk. De verkiezing van de beste onderneming van Noord-Holland is voor de ondernemers een hoogtepunt van het jaar. Meedoen is al mooi maar uiteindelijk wil iedereen winnen. En dat was voor maar vijf bedrijven weggelegd. Tijdens een galadiner in de Haarlemse Philarmonie werden de winnaars in de schijnwerpers gezet.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

