Twee zwaargewonden na zeer ernstig ongeluk op provinciale weg N201

Bij een ernstig ongeluk op provinciale weg N201 ter hoogte van Vinkeveen zijn vanmorgen zeker drie gewonden gevallen. De politie spreekt van een 'zeer ernstig ongeluk'. Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat twee personen in zorgelijke toestand naar het UMC zijn gebracht.

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 9.00 uur toen drie auto's op elkaar botsten. Een auto die in de richting van de A2 reed, botste op zijn voorganger. Hierop schoot de voorligger op de rijbaan in de tegengestelde richting, waar de auto frontaal botste op een tegenligger die vanuit de richting van de A2 kwam.

Bestuurders naar het ziekenhuis

De bestuurders van de twee auto's die frontaal botsten, zijn door de brandweer uit de voertuigen geknipt en naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de auto die als eerste op zijn voorligger knalde, is ter plekke aan zijn verwondingen behandeld en daarna meegenomen naar het politiebureau.

De ravage op de weg was flink. Vanwege de hulp aan de slachtoffers was de weg in beide richtingen grotendeels afgesloten.