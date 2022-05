Meerdere gewonden na zeer ernstig ongeluk op provinciale weg N201, weg afgesloten

Bij een ernstig ongeluk op provinciale weg N201 ter hoogte van Vinkeveen zijn vanmorgen zeker vier gewonden gevallen. De politie spreekt van een 'zeer ernstig ongeluk'. Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat twee personen in zorgelijke toestand naar het UMC zijn gebracht.

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 9.00 uur toen vier auto's op elkaar botsten.

Hoeveel gewonden er precies zijn, is nog niet duidelijk. De politie spreekt van 'meerdere inzittenden' die gewond zouden zijn geraakt. Een ooggetuige vertelt dat de brandweer zeker een van de slachtoffers uit de auto heeft moeten bevrijden.

De ravage op de weg is flink. Vanwege de hulp aan de slachtoffers is de weg in beide richtingen grotendeels afgesloten.