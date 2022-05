"Herstel verloederd Amsterdamse Bos kost zeven miljoen euro per jaar"

Om veertig jaar achterstallig onderhoud aan het Amsterdamse Bos goed te maken moet jaarlijks zeven miljoen euro extra worden uitgetrokken. Dat schrijven de Amsterdamse wethouders Jakob Wedemeijer van Openbare Ruimte en Groen en Egbert de Vries van Verkeer, Water en Luchtkwaliteit in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Volgens de wethouders is er sinds de jaren tachtig steeds minder geld in het onderhoud van het bos gestoken. "Hierdoor is het achterstallig onderhoud flink opgelopen", zeggen zij en luiden de noodklok. "Zonder extra structurele middelen daalt het kwaliteitsniveau van het groen, de paden en de bruggen en worden er nieuwe achterstanden opgebouwd", aldus de wethouders.