Lian Heinhuis nieuwe fractievoorzitter Amsterdamse PvdA

Lian Heinhuis is de nieuwe fractievoorzitter voor de PvdA in Amsterdam. In de vorige periode was Heinhuis namens de fractie van de PvdA woordvoerder op de portefeuilles Onderwijs en Duurzaamheid.

Ze neemt het stokje over van Marjolein Moorman. Zij was tijdelijk na de verkiezingen fractievoorzitter. De afgelopen vier jaar was Sofyan Mbarki de fractievoorzitter van de partij.

De nieuwe fractievoorzitter laat weten: "Amsterdam is voor mij de mooiste stad van de wereld. Het sociale karakter en de diversiteit aan mensen, maken het dat ik me hier altijd thuis heb gevoeld. Ik wil dat die stad behouden blijft, en dat we tegelijkertijd een antwoord bieden op de grote uitdagingen waar we voor staan".

Ongelijkheid en klimaatverandering

Heinhuis is nu bijna twee jaar raadslid. Ze wil zich gaan focussen op ongelijkheid en klimaatverandering. "De toenemende ongelijkheid en klimaatverandering vragen om scherpe keuzes van de lokale politiek. Samen met de nieuwe fractie, andere partijen en de rest van de stad wil ik hieraan gaan werken. Het meeste doen voor de mensen die ons het hardste nodig hebben, is voor mij hierin een belangrijk uitgangspunt."

Amsterdam-Oost

Heinhuis woont samen met haar partner en zoontje in Amsterdam-Oost en werkt als directeur klimaat en biodiversiteit bij de Turing Foundation.