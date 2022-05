Gayclub vreest voor veiligheid LHBTI-community als darkrooms eerder moeten sluiten

Nieuwe maatregelen die onlangs door de gemeente werden aangekondigd moeten zorgen voor rust op de Wallen. Een verscherpt alchoholverbod en sluitingstijden voor de horeca om 02.00 of 03.00 uur 's nachts. Eagle Amsterdam is een LHBTI-club op de Warmoesstraat, eigenaar Michael maakt zich zorgen om zijn doelgroep als de club verplichte sluitingstijden krijgt: "Dit is een veilige plek die dan verdwijnt."

De club in het Wallengebied bestaat sinds 1979 en is een ontmoetingsplek voor mannen. Daarnaast organiseert de club ook andere queer- en fetish-feesten. Eigenaar Michael Roks is bang dat bezoekers elkaar onverantwoord gaan ontmoeten: "Dan ontmoeten ze zich in parken of bij iemand thuis. Ze komen letterlijk op straat terecht."

Eagle is de oudste club met een karakter als dit. Voorin kan worden gedanst bij de bar, boven is plek om te zitten en beneden zijn de darkrooms. Karin is ambassadeur van de club en heeft de titel Miss Fetish Eagle Amsterdam 2022. "Ik voel me hier veiliger dan in veel andere clubs. Als ik wil dansen kan dat, maar als je meer zoekt kan dat ook. Het is fijn dat er daardoor minder wordt gejaagd."

Petitie

Als noodkreet schreef de clubeigenaar hierom een brief aan burgemeester Halsema en is Eagle Amsterdam een petitie gestart, die inmiddels al meer dan duizend keer is ondertekend. De brief is niet alleen gericht aan de burgemeester, maar ook aan andere ondernemers op de Wallen: "Als iedereen nou zijn verantwoordelijkheid neemt, dan wordt het vanzelf rustiger. Wij hanteren bijvoorbeeld een open deurenbeleid."