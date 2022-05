Terugkijken: NH Sport van maandag 30 mei

De laatste reguliere NH Sport van dit seizoen. Met in deze uitzending een reportage over het talentvolle AZ -18. Het oudste Alkmaarse jeugdteam veroverde afgelopen weekend het landskampioenschap. Verder een samenvatting van de Noord-Hollandse strijd tussen FC Marlène en Hovocubo. De twee zaalvoetbal grootmachten troffen elkaar in de halve finale van de play-offs. En met confetti knallen Barry van Galen en Piet Keur het seizoen uit in een vers Bakkie Pleur.