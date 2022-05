Nieuw coalitieplan moet einde maken aan ijsbaansoap in Uitgeest, maar IJsclub is boos

De Uitgeesterse ijsbaansoap moet in de komende vier jaar tot een einde worden gebracht, zegt de nieuwe coalitie van PU, D66 en CDA in hun 'samenwerkingsakkoord'. Géén skatebaan, wel een multifunctioneel Dorpspark dat er zo snel mogelijk moet komen, zegt Jan Schouten van PU stellig. Het valt de IJsclub rauw op het dak. Voorzitter Herman van Sambeek: "We zijn natuurlijk boos, er is niks overlegd, ik heb het gelezen in de krant."

Bij vorst kunnen er riante rondes geschaats worden van ruim 400 meter lang. Maar veel vaker in het jaar gebeurt er niets op het grasveld, of staat het onder water. En dus de vragen: moet het terrein zo blijven als het is, moet er vaker gebruik van kunnen worden gemaakt, moeten er woningen komen, of van alles een beetje?

En dus is de discussie voorlopig nog niet beslecht. Al jaren zijn Uitgeesters het met elkaar oneens over wat er precies moet gebeuren met het ijsbaanterrein, een groot grasveld van zo'n 230 bij 70 meter midden in Uitgeest dat bij vrieskou omgetoverd wordt tot schaatsbaan.

De voordelen: ten eerste zouden ook andere sporters of sportscholen en -verenigingen gebruik kunnen maken van het terrein. Ten tweede: schaats- en skeelerliefhebbers zouden zouden in alle seizoenen hun meters kunnen maken.

Maar ruim een half jaar later is er (bijna) een nieuwe gemeentecoalitie en ziet de wereld er heel anders uit. De nieuwe multifunctionele skate- en schaatsbaan wordt niet groot en niet klein, nee: hij komt er helemaal niet, volgens het akkoord dat de coalitiepartijen vanavond presenteren.

Er komt een 'multifunctioneel Dorpspark' op het ijsbaanterrein, met onder andere een sporthal, en een nader te bepalen inrichting voor verschillende sporten. Ook moet de attractiekermis daar in de toekomst gaan plaatsvinden, aangezien er op de huidige plek van de kermis meer woningen gebouwd moeten worden. De ijsclub behoudt in het plan een deel van het ijsbaan(gras)terrein zoals het nu is: een rondje van 250 meter, en het gebied dat daar binnen valt.

Geen discussie mogelijk

En over die opzet is geen disussie meer over mogelijk, laat Jan Schouten weten, de fractievoorzitter van de grootste partij in het dorp, Progressief Uitgeest (PU). "De skatebaan komt er echt niet, daar kan ik stellig in zijn", zegt Schouten.

Het is misschien niet helemaal in de geest van de titel van het akkoord ('Sterk in samenwerken'), maar er is een tijd van praten en een tijd van poetsen, denkt Schouten. "Er wordt al jaren gepraat over het terrein van en rondom de ijsbaan, maar niets besloten", zegt hij. "Nu is het tijd om knopen door te hakken."