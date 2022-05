Oma Rietje (82) verbreekt nog even twee Europese records in één weekend

Het NK Atletiek Masters in Harderwijk hebben de 82-jarige Rietje Dijkman geen windeieren gelegd. Op de 100 en de 200 meter sprint rende de GAC-topper twee Europese records, ondanks andere omstandigheden dan normaal: "Het was moeilijk mij te focussen op de wedstrijd, iedereen begon over dat filmpje."

Vorige week verscheen 'oma Rietje' in een video van NH Nieuws waarin ze vertelde over haar nog altijd actieve atletiekloopbaan. "Ik heb zoveel records dat ik het niet uit mijn hoofd weet, google me maar", vertelde ze toen. "Dat filmpje wordt nu overal in de atletiekwereld doorgestuurd.

Toch weerhield haar dat niet van spectaculaire tijden op het Nederlands kampioenschap. Met 16.88 seconden op de 100 meter en 37.19 seconden op de 200 meter werd ze glansrijk Nederlands kampioen, maar daar hield het niet op: "Het zijn ook twee Europese records."

Blijven dromen

Rietje laat ook weten dat het prima ging tijdens het ver- en hoogspringen, al schreef ze daar geen nieuwe records op haar naam. Haar droom blijft nog altijd om op de 100 meter een record te pakken als ze zelf 100 jaar is. Met die 16.88 seconden zou ze daar nu dik onder zitten: nu staat het record voor 100-plussers op ruim 36 seconden.

