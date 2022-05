Verlies ster 'enorm balen' voor Bussums restaurant Soigné: "Gaan niet extra ons best doen"

Waarom het restaurant haar ster kwijt is geraakt, is voor de twee Bussumers nog de grote vraag. "We hebben echt geen flauw idee", zegt Velthuyse.

Het komt dus als een totale verrassing. "We hadden het niet verwacht. We staan er nuchter in, maar het is toch wel een domper." Dat Michelin het restaurant dit jaar geen ster toekent, vindt hij erg jammer, 'maar we kunnen wel tegen een stootje', grapt hij.

Tevreden terugkijken

Het betekent ook niet dat het toekennen van de Michelinster voor Soigné als vanzelfsprekend gezien werd. "Het verkrijgen van een ster is voor ons nooit een doel op zich geweest", vertelt de restauranthouder. "We hebben iets neergezet om trots op te zijn, qua service en niveau. Dat dat werd beloond met een ster is een groot compliment, waar we met tevredenheid op terugkijken."

Er zal volgens Velthuyse dan ook voor gasten niets veranderen in het restaurant, net als er niets veranderde toen het restaurant voor het eerst en ster kreeg. "Toen we 12,5 jaar geleden die ster kregen vroegen mensen ons ook of we de prijzen gingen verhogen, maar dat hebben we nooit gedaan."

Geen veranderingen

Het restaurant gaat daarom ook niet extra haar best doen om volgend jaar wel weer een ster te krijgen. "Wij varen onze eigen koers", aldus Velthuyse. Gasten kunnen in het restaurant gewoon nog als vanouds genieten van de gerechten van Soigné.

"We hebben een heel lekker sushi-achtig voorgerecht met tonijn", vertelt Velthuyse. Dat voorgerecht is al jaren het signature dish van chef-kok en mede-eigenaar Dennis Jong. "En de lamsrugfilet, een seizoensgebonden gerecht, komt ook weer op de kaart. Dat zijn echte topgerechten", concludeert Velthuyse.